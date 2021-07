Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 31 luglio

I dati di oggi 31 luglio sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento dei contagi rilevati in Lombardia, con il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità che è stato pubblicato nella giornata di ieri. La Lombardia rimarrà in zona bianca la prossima settimana, secondo i nuovi parametri del contagio da coronavirus.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 777 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 39 mila tamponi effettuati. Qui il bollettino nazionale di oggi 31 luglio.