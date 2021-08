Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 4 agosto

I dati di oggi 4 agosto sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Nei giorni scorsi i tamponi effettuati sono aumentati rispetto al weekend, con i casi positivi in aumento a causa della variante Delta. La Lombardia è rimasta in zona bianca questa settimana, dopo la pubblicazione dei dati settimanali sull’indice Rt.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 19.

Oggi sono 806 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 39 mila tamponi effettuati. Qui il bollettino nazionale di oggi 4 agosto.