Green Pass, ipotesi obbligo di utilizzo per gli insegnanti a scuola

Secondo quanto è emerso dal ministero dell’Istruzione, l’idea del Governo per la campagna vaccinale a scuola prevede l’utilizzo del Green Pass nei docenti. Il ministro Patrizio Bianchi sarebbe favorevole all’introduzione del Green Pass a scuola.

Il decreto del Governo dovrebbe essere approvato dal prossimo Consiglio dei ministri, che si terrà nella giornata di domani.

I docenti dovrebbero iniziare l’anno scolastico 2021-2022 con un Green Pass in corso di validità, per garantire la sicurezza degli studenti. Intanto procedono gli acquisti dei nuovi libri scolastici per l’anno 2021/22, con molti sconti su Amazon nel mese che precede l’inizio delle lezioni.