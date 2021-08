Green Pass, da domani scatta l’obbligo per alcune attività

Dalla giornata di domani entrerà in vigore l’obbligo del Green Pass per effettuare alcune attività, come l’accesso ai locali al chiuso, cinema, musei, palestre e piscine. Nella giornata di oggi è attesa una Cabina di regia sul contrasto al coronavirus questa mattina, mentre ci sarà un Consiglio dei ministri alle 16 per le misure riguardanti la scuola, con la riapertura a settembre che sarà legata al Green Pass.

Obiettivo del Governo evitare la didattica a distanza per tutti gli studenti, con un piano scuola che prevede l’uso del Green Pass.