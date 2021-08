Continua il dibattito intorno al Green Pass, con il Viminale che ha emesso una circolare per chiarire il ruolo degli esercenti in merito ai controlli. I gestori di bar e ristoranti potranno chiedere i documenti per verificare la validità del certificato.

“Possono chiedere i documenti in caso di manifesta incongruenza e nei casi di abuso”, queste le parole contenute nella circolare, che consentirà ai gestori di controllare i Green Pass dei clienti, contrariamente a quanto inizialmente diffuso.