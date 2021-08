In offerta le nuove cuffie Sony Pulse 3D per PS4 e PS5 su Amazon

Sono state messe in offerta nelle ultime ore le nuove cuffie della Sony per il gaming, le Pulse 3D Wireless. Hanno un design che richiama quello della PlayStation 5, ma sono compatibili anche con la PlayStation 4 e già apprezzate dalla maggior parte degli utenti. Le cuffie sono in offerta a 88 euro, rispetto ai 99 di listino, con un risparmio intorno al 10%.

Negli ultimi mesi non si trovavano negli store fisici e online, mentre ora la Sony ha fornito milioni di scorte, con disponibilità immediate.

Si possono ricaricare con la presa USB Type-C che hanno a disposizione, oltre al microfono per la rimozione del rumore.