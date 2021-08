Coronavirus, scende indice Rt a 1.27. Sale l’incidenza

Oggi è stato pubblicato il rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sull’indice Rt, con il valore che passa da 1.56 a 1.27 in una settimana. Ma è in aumento l’incidenza dei casi positivi, che passa dai 68 casi per 100 mila abitanti della scorsa settimana ai 73 casi per 100 mila abitanti di oggi.

Sono in aumento i ricoveri ed i tassi di occupazione dei posti letto negli ospedali a causa del Covid-19, come è stato riferito nel rapporto. Sono 18 le Regioni a rischio moderato, con la variante Delta che è diventata prevalente in Italia.