PS5, possibili nuove disponibilità dopo Ferragosto. In sconto il controller DualSense 5

Le scorte della PlayStation 5 ancora sono ridotte, con molte problematiche a trovare nuove console negli store online. Negli ultimi mesi la nuova console della Sony è apparsa disponibile su Amazon solo per pochi giorni, mentre da Gamestop viene messa in vendita con esigue quantità da alcuni mesi e solo per alcune ore.

Disponibilità dopo Ferragosto

Possibile che dopo Ferragosto possano arrivare nuove scorte di PS5 da Gamestop, mentre su Amazon per ora nella pagina ufficiale della console appare scritto “Non Disponibile”. Si può andare sulla pagina ufficiale ed iscriversi al prodotto, in maniera tale da ricevere una mail quando la PS5 verrà nuovamente resa disponibile su Amazon.

Cosa c’è attualmente disponibile?

Intanto è stato messo in offerta il nuovo controller DualSense della PS5, scontato a 59 euro invece dei 69 euro di listino.

Delle nuove console l’unica attualmente disponibile è la Xbox Series S, in sconto su Amazon a 289 euro in queste ore.