Scuola, raggiunto l’accordo con i sindacati per i tamponi gratuiti

L’accordo sul Protocollo di sicurezza nelle scuole per il nuovo anno scolastico 2021-22 è stato firmato tra i sindacati ed il ministero dell’Istruzione. Da alcuni giorni era stato istituito un tavolo per la discussione della ripresa delle lezioni in presenza, con l’utilizzo del Green Pass per evitare la diffusione del coronavirus e con la richiesta di vaccinazione ai docenti, od in alternativa una serie di tamponi negativi.

Proprio sui tamponi è stato raggiunto l’accordo, tranne che con il sindacato Anief, per i quali sarà garantita la gratuità. Il costo dei tamponi dovrebbe essere gestito dalla scuola, che poi li fornirà ai docenti non vaccinati.

Intanto l’anno scolastico è alle porte e molti studenti hanno già acquistato i libri scolastici 2021/22 dalle piattaforme online messe a disposizione per la ricerca dei nuovi libri di testo.