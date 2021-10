Pagamento Pensioni Novembre 2021, ecco il calendario per l’anticipo in posta

Confermato il pagamento anticipato delle pensioni anche per il mese di novembre 2021, come avviene oramai da mesi a causa della pandemia da coronavirus. Si procederà con il pagamento scaglionato delle pensioni a partire dal 25 ottobre, per arrivare al 30 ottobre.

La Protezione Civile ha ufficializzato la decisione per il mese di novembre, con il ritiro della pensione in posta che avverrà con un calendario pubblicato negli ultimi giorni.

Calendario Pagamento Pensioni Novembre 2021

Di seguito il calendario dei cognomi per andare in posta a ritirare la pensione del mese di novembre 2021:

Cognomi A-B: lunedì 25 ottobre;

Cognomi C-D: martedì 26 ottobre;

Cognomi E-K: mercoledì 27 ottobre;

Cognomi L-O: giovedì 28 ottobre;

Cognomi P-R: venerdì 29 ottobre;

Cognomi S-Z: sabato 30 ottobre.

Per chi ha il pagamento della pensione su un conto BancoPosta, su PostePay Evolution o su Libretto, è possibile ritirare la pensione di novembre 2021 direttamente dagli ATM, a partire dal 25 ottobre, primo giorno dei pagamenti.

Chi volesse la consegna a domicilio della pensione può contattare i carabinieri che si incaricheranno di andare a ritirare i contanti del mese di novembre 2021.

Il pagamento delle pensioni su conto corrente bancario avverrà il primo giorno bancabile del mese, cioè martedì 2 novembre.