Coronavirus nel mondo oggi 11 novembre, salgono i casi in Francia

Sono in crescita i casi positivi in Francia, a causa dei contagi da coronavirus e della variante Delta. Negli Stati Uniti sono 47 milioni i casi positivi, con 780 mila morti da inizio pandemia.

In Francia sono 7 milioni i casi positivi, con 118 mila morti da inizio pandemia. In Italia sono 132 mila i morti da inizio pandemia, come da ultimo bollettino.