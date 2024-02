Oroscopo Paolo Fox domani 4 febbraio 2024 | Previsioni per tutti i segni zodiacali

Il famoso astrologo Paolo Fox ha redatto le nuove previsioni dell’oroscopo per domani, domenica 4 febbraio. Per gli Arieti sarà una giornata importante, dove dovranno prendere una decisione definitiva se si trovano indecisi tra due storie. I Toro, invece, dovranno affrontare un piccolo problema personale, ma non devono preoccuparsi e recupereranno le energie. I Gemelli potrebbero avere dei dubbi, specialmente se hanno un’attività propria, ma devono continuare a credere in se stessi e nelle loro idee. I Cancro dovranno affrontare diverse problematiche lavorative in modo energico e fare attenzione alla salute. Per i Leoni sarà una domenica molto positiva, dove potrebbero aprirsi a una persona che considerano un punto di riferimento. Anche i primi giorni della prossima settimana potrebbero essere favorevoli per loro. Le Vergini, invece, stanno vivendo delle difficoltà fisiche e si sentono stanche e sotto pressione. Devono cercare di rilassarsi e, se possibile, fare un viaggio. Devono evitare discussioni inutili. Le Bilance dovranno affrontare momenti di perplessità e agitazione che si risolveranno con decisioni definitive. Devono cercare di rimanere lucide. Gli Scorpioni devono evitare di essere critici e suscettibili, altrimenti potrebbero rovinare rapporti emotivi e di amicizia. Se devono fare delle critiche, devono tenersele per loro fino a domani, altrimenti potrebbero distruggere un’amicizia duratura. I Sagittari sono solitamente determinati nel raggiungere i loro obiettivi senza timori particolari. Devono essere perspicaci e agire in prima persona. I Capricorni devono trovare il tempo per stare con la famiglia, nonostante il lavoro. Devono organizzare una gita fuori porta con il partner e i figli. Gli Acquari devono cercare di recuperare la forza psicofisica, poiché si sono sentiti un po’ appesantiti ultimamente. Possono star tranquilli perché presto la situazione migliorerà. Infine, i Pesci dovranno affrontare una domenica stimolante ma faticosa, che riflette un po’ il periodo precedente. Ci sarà un cambiamento di direzione in arrivo, soprattutto per coloro che hanno vissuto una crisi d’amore nel mese di gennaio.

Continua a leggere su