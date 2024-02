L’attuale contesto generazionale è sempre più legato ad una vera e propria lotta concettuale nei confronti del fumo, dopo le le scorse generazioni pur avendo sicuramente consapevolezza degli effetti di quello che è un problema che ogni anno causa decessi e numerosi problemi sia ai fumatori ma anche a chi circonda loro con il cosiddetto “fumo passivo”. Oggi vi è una forma di sensibilità maggiore nel convincere ed incentivare su come smettere di fumare o meglio ancora su come non iniziare affatto, e per questo un nuovo tipo di farmaco per farlo identifica una notizia importante.

Non si tratta della prima scoperta di agenti che sono in grado di contribuire a far passare la “voglia di fumo”, ma sicuramente non tutte hanno un effetto “totale” su ogni utilizzatore.

Una delle forme recenti fa ricorso, come in passato ad un agente sotto controllo, una forma di alcaloide conosciuto come citisina.

Il farmaco miracoloso per smettere di fumare: ecco dove trovarlo e come funziona

Il fumo è uno di quei vizi culturalmente oramai inaccettabili nella maggior parte dei contesti sociali non privati, in primo luogo perchè non si può fisicamente “sfuggire” facilmente al suo impatto sulla salute. Inoltre il fumo non ha reali connotati positivi ma solo negativi, ed è qualcosa che in ogni caso “fa male”. Trovare rimedi di non stimolare il consumo delle tradizionali sigarette è una priorità al punto che si cerca anche di limitarne l’uso in altri ambiti in maniera diretta.

Anche la farmacologia è molto attiva da questo punto di vista, la citisina è un elemento conosciuto come naturale, ricavato da alcuni alberi e piante e trasferito sotto forma di alcaloide come principio attivo di alcuni farmaci che hanno la tendenza a far ridurre di molto la sensazione legata al tabagismo , ossia ad esempio la tipica forma di astinenza che si prova quando un fumatore non fa ricorso alla sigaretta. Questo farmaco da poco disponibile in Italia si può trovare con il nome di Defucitan ed è prescrivibile tramite ricetta ma non è effettivamente rimborsabile, ha un costo non indifferente (pari circa 100 euro) però le compresse fornite sono sufficienti in molti casi per calmare il senso di necessità di fumare che è anche una delle principali ragioni per il quale è difficile smettere di farlo in modo definitivo.

E’ sempre bene comunque interrogare il medico e seguire il foglio illustrativo in quanto resta un medicinale con effetti negativi ovvi quanto prevedibili se utilizzato in modo incorretto.