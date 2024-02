Anche se tutti o quasi abbiamo l’abitudine di mangiare con una certa regolarità per una basilare questione di benessere diffuso, è anche rilevante il concetto effettivo di piacere che possiamo trarre da attività alimentari, come nel caso comune della gastronomia. E’ stato dimostrato da moltissimo tempo l’impatto che può avere un ciclo di alimentari nella dieta di tutti i giorni e molti fanno uso di regimi alimentari specifici che privilegiano uno o specifici alimenti, un esempio è la sempre “evergreen” Dieta dei liquidi.

Si tratta apparentemente di una forma di regime alimentare che fa enorme e diffuso riscontro ed utilizzo di liquidi ma che può essere personalizzata al fine di ottenere una forma effettiva di riduzione del peso.

Ma funziona davvero? E quanto può incidere effettivamente sul peso corporeo di una persona media?

Dieta dei liquidi, funziona davvero? Ecco la verità

E’ indubbio che l’impatto che ha l’acqua in ogni sua forma sull’organismo porta senz’altro ad essere considerato un elemento dall’impatto effettivo fondamentale in tutti i casi specifici: in modo particolare bisogna tenere a mente che l’organismo umano ne disperde in enormi quantità e non può stare per più do pochi giorni senza deperire in maniera inevitabile. Regolarizzando il consumo di acqua possiamo avere molti vantaggi ed in qualche modo si può anche incentivare l’organismo ad accumulare peso in maniera meno stringente. Non esiste un sistema che possa far diventare l’acqua un agente dimagrante, e nello specifico questa forma di dieta “fast” in quanto si applica ad un contesto di pochi giorni va applicata semplicemente sostituendo i pasti “solidi” con quelli liquidi. Quindi spazio a zuppe, frullati e quant’altro evitando anche l’uso di bevande zuccherate, alcolici e simili. Ma è qualcosa di effettivamente salutare?

Se apportato in modo non corretto può portare ad un deperimento fisico in quanto i nutrienti apportati non sempre sono sufficienti. Consultando un nutrizionista è senz’altro possibile ottenere un dimagrimento anche di alcuni kg ma il tutto deve seguire un regime effettivo di dieta nei giorni successivi. La dieta dei liquidi infatti in questo caso non può mai sostituire una forma effettiva di regime alimentare prolungato in maniera corretta dal punto di vista salutare, in sostanza perché l’organismo non può prescindere solo da liquidi.