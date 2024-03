Anticipazioni La Promessa 5 Marzo 2024: qualcuno nasconde qualcosa…

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata della Promessa, in onda domani 5 Marzo 2024, imprima visione. Nella prossima puntata Simona e Candela, le nostre instancabili cuoche, si immergeranno in un’avvincente indagine volta a svelare i misteri che circondano la figura di Don Carlos.

Anticipazioni La Promessa 5 Marzo: un segreto nascosto

Intrighi e segreti si intrecciano nella trama quando Don Lorenzo decide di sondare Curro per rivelare eventuali informazioni su di lui ed Elisa. Con una curiosità pungente, Don Lorenzo cerca di scoprire se Curro sia a conoscenza di dettagli più intimi sulla relazione tra lui e Elisa, inclusa l’identità della persona che li ha sorpresi baciarsi – a meno che non sia proprio lui il testimone oculare. Nel frattempo, Simona e Candela, le attente cuoche di La Promessa, faranno una scoperta sconcertante riguardo al loro insegnante, Don Carlos.

Le due donne, dedite a svelare i misteri che circondano il loro maestro, si rendono conto che i soldi versati per le lezioni non sono l’unica fonte di guadagno di Don Carlos. L’insegnante sembra ricevere denaro “sottobanco” da una fonte misteriosa, alimentando la loro determinazione nel scoprire l’identità di questo benefattore enigmatico. Mentre Simona e Candela si imbarcano in un’indagine appassionante, il pubblico è destinato a rimanere sul filo del mistero, poiché ulteriori segreti e complicazioni si svelano lungo il percorso, tessendo una trama avvincente e ricca di colpi di scena.

Anticipazioni La Promessa 5 Marzo: Pia in soccorso

I veli dei misteri e dei segreti si stanno per sollevare a La Promessa, e Simona e Candela sono pronte a far emergere la verità dietro gli strani proventi di Don Carlos. Le due cuoche sono convinte che l’uomo stia guadagnando molto di più di quanto riceva per le loro lezioni, suggerendo l’esistenza di un benefattore che contribuisce con denaro sottobanco. Decise a svelare questo enigma, Simona e Candela decidono di coinvolgere Pia nel loro piano di indagine.

Con la sua autorità e conoscenza del luogo, Pia potrebbe agire come una figura chiave per ottenere informazioni aggiuntive, ponendo domande penetranti su Don Carlos e scoprendo così i segreti che si celano dietro la sua facciata. Ma i misteri non si esauriranno qui; il passato e le connessioni oscure si intrecciano, promettendo ulteriori colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso mentre la trama si sviluppa.

Anticipazioni La Promessa 5 Marzo: Simona custodisce un segreto..

Nella trama avvincente di La Promessa, emerge un nuovo e misterioso intreccio riguardante Don Carlos, il quale non solo riceve fondi da una figura enigmatica, ma ha anche un passato con Simona, la nostra intraprendente cuoca. Simona, in passato, ha ricorso più volte all’aiuto di Don Carlos per delle questioni legate a delle lettere, ma il segreto di questa collaborazione deve rimanere custodito a tutti i costi. La cuoca, vedendo Don Carlos fare il suo ingresso a La Promessa, ha sperimentato un momento di paura, ma con abilità è riuscita a convincerlo a mantenere il silenzio assoluto, specialmente nei confronti di Candela.

