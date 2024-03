Anticipazioni Uomini e Donne 5 Marzo 2024: nuove esterne

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata di Uomini e Donne, in onda il 5 Marzo 2024, in prima visione su canale 5. Nella prossima puntata, Brando, che si trova ancora in una fase di valutazione, affronterà due nuovi appuntamenti esterni con Beatriz e Raffaella. Ma entriamo nel vivo.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 Marzo: nuovi risvolti nel Trono Classico

Il trono di Ida Platano si sta animando sempre di più con nuove emozionanti dinamiche. In una recente esterna, ha condiviso un appuntamento molto positivo con Daniele, mentre con Mario Cusitore, nonostante gli avesse concesso una seconda possibilità, è emersa una certa distanza. La situazione si è fatta ancor più intensa in studio, quando i due hanno avuto un acceso confronto, al quale si è unita anche Tina Cipollari. La storica opinionista ha criticato aspramente il corteggiatore, trovando anche il sostegno di Ida.

Inoltre, durante l’ultima puntata, la tronista ha preso una difficile decisione eliminando Marco. Ma non tutto è stato dedicato alle tensioni, poiché Ida ha riservato una dolce sorpresa per il compleanno di Pierpaolo. In occasione di questa ricorrenza speciale, ha portato una deliziosa torta in studio, rendendo il momento ancor più significativo.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 Marzo: Ernesto chiude con…

La frequentazione tra Ernesto Russo e Barbara De Santi sembra avvicinarsi sempre di più ai titoli di coda, poiché in una recente puntata in studio, i due hanno affrontato un nuovo e aspro confronto. La scintilla della discordia è scoccata a seguito di una telefonata effettuata dalla dama al nipote del cavaliere. Questa chiamata ha suscitato una reazione intensa da parte di Ernesto, portandolo a prendere la decisione di chiudere ufficialmente ogni rapporto con Barbara. La tensione e la drammaticità della situazione si sono riflesse chiaramente durante l’acceso confronto in studio, lasciando intravedere una possibile conclusione definitiva per questa storia.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 Marzo: il rebus della scelta

Riguardo al Trono classico, il pubblico sarà presto coinvolto nelle intriganti dinamiche emerse dalle due recenti esterne di Brando con Beatriz e Raffaella. La complicata situazione sentimentale del giovane tronista si presenta come un vero e proprio enigma da decifrare, poiché, fino ad ora, Brando sembra essere distante dal giungere a una conclusione definitiva. La sua indecisione continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso, rendendo il percorso del ragazzo ancora più avvincente e suscettibile di colpi di scena imprevedibili.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Uomini e Donne 4 Marzo 2024