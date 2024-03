Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 Marzo 2024: Marcello pronto per il crollo

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni che riguardano la nuova puntata del Paradiso delle Signore, in onda il 7 Marzo 2024, in prima visione. Nell’episodio successivo, Marcello si troverà sempre più coinvolto in situazioni intricate. Il Barbieri sarà convinto di aver trovato un’opportunità eccezionale e introdurrà Hofer a Conti, convinto che Vittorio sarà entusiasta della proposta. Tuttavia, dietro a questa apparente opportunità si nasconde l’astuzia di Umberto, il quale ha già stretto accordi con l’imprenditore tedesco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 Marzo: Marcello in crisi

Matteo è rientrato a Milano con l’intento di mettere fine a Marcello. Portelli ha ricevuto istruzioni precise da Umberto, determinato a eliminare il suo rivale negli affari. Al momento, il Barbieri è all’oscuro di tutto e crede fermamente di aver individuato l’affare perfetto per cambiare radicalmente la sua vita. Tuttavia, Hofer, il manager con cui ha stipulato accordi, ha invece siglato un patto con l’astuto Guarnieri, sfuggendo alla consapevolezza di Marcello. Nonostante le difficoltà, Marcello persiste nel suo progetto e cerca di renderlo concreto presentando il nuovo socio a Vittorio, convinto che Conti coglierà al volo l’opportunità. Tuttavia, l’ex barista si troverà presto sull’orlo del precipizio, mentre Umberto osserva trionfante dall’alto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 Marzo: Elvira e Tullio in preda alla passione

La romantica saga tra Elvira e Tullio prosegue senza tregua, sebbene la Venere non possa ignorare le evidenti differenze tra lei e la madre del suo fidanzato. La commovente vicenda si complica quando Giuditta fa il suo ritorno a Il Paradiso delle Signore, costringendo Elvira a gestire nuovamente la situazione. Con cortesia e rispetto, la commessa accoglierà Giuditta con tutti gli onori, ma sappiamo bene che le ore a venire non saranno affatto serene, né per lei né per le sue colleghe. In un connubio di intrighi e complicazioni, Elvira cercherà di gestire al meglio la situazione, affiancata dalle sue compagne che si sforzeranno di offrirle il loro sostegno in questa intricata vicenda.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 Marzo: Salvatore cerca di convincere Ciro

Matteo ha deciso di affrontare Ciro dopo l’accesa discussione con Vito, un confronto che ha scatenato una brutta lite. L’incontro tra Portelli e Puglisi si è rivelato infruttuoso e ha addirittura suscitato l’ira del padre di Maria. Quest’ultimo, al suo ritorno al lavoro, si sfogherà con Salvo, condividendo la sua frustrazione. Ciro, facendo il suo rientro al bar, verrà a conoscenza di tutto e Salvatore, ben conscio della situazione, si adopererà per ragionare con lui. Cercherà di convincerlo a parlare con sua figlia, invitandolo a comprendere finalmente le ragioni di Maria. L’intervento premuroso e sagace di Salvatore si rivelerà di grande utilità, fornendo a Ciro l’opportunità di riflettere su quanto accaduto e di intraprendere una conversazione costruttiva con sua figlia, cercando di chiarire le divergenze e di comprendere a fondo le ragioni di entrambi.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 Marzo 2024