La colazione per dimagrire senza fame: ecco cosa scegliere

I pasti determinano per forza di cose gran parte delle varie condizioni della vita di tutti i giorni, anche se non sempre tutti i pasti hanno la stessa priorità e forma di effetto, tra quelli spesso meno considerati come necessari o “urgenti” figura senz’altro la colazione che costituisce il “pasto iniziale” in ordine di tempo generalmente legato a tematiche e tempistiche iniziali, ossia si tende a mangiare cibo per colazione nelle prime fasi della giornata. Il concetto di “pasto più importante della giornata” , legato proprio alla colazione è assolutamente vivo anche se non è confermato in modo sufficientemente deciso, però è senz’altro vero che optando per una colazione composta da elementi specifici, si può ottenere una forma di risposta utile anche per dimagrire e per il controllo del peso.

Scegliere cosa mangiare per colazione è quindi potenzialmente utile anche per mangiare meno e “meglio” nelle fasi successive.

Ma quali sono le cose da scegliere e cosa invece da evitare assolutamente per ottenere un controllo sul peso?

Come dimagrire dalla colazione, ecco la soluzione per tutti

L’idea di un pasto nelle prime ore della mattinata è relativamente recente, ed è divenuto qualcosa che è parte della normalità prevalentemente negli ultimi secoli: costituisce come gli altri pasti principali qualcosa che naturalmente è stato modificato dalle culture locali, e solitamente è molto meno “stringente” nella scelta: anche culturalmente è più facile considerare una colazione anche lontana dalle abitudini del proprio paese proprio perchè non è qualcosa di storicamente così antico.

Per dimagrire è essenziale ricordare di fare colazione: sembra scontato ma non lo è in quanto questo incentiva il metabolismo ad operare in modo effettivo ed efficace ma contribuisce anche ad incentivare l’organismo a non dover mangiare nelle prime ore del pomeriggio nuovamente. Nella maggior parte dei casi, soprattutto se si vuole dimagrire a partire dalla colazione è essenziale o comunque molto consigliabile optare per un pasto non eccessivamente pesante ma comunque nutriente.

In generale non esiste una ricetta specifica ma alcuni elementi come le fibre, vitamine e sali minerali da integrare assolutamente, mentre i cibi troppo lavorati e carichi di zucchero che vanno invece ridotti al minimo. Ed è sempre consigliabile fare ricorso ad almeno un frutto fresco, nella forma effettiva o sotto tipologia di spremuta.

Ad esempio è molto consigliabile fare ricorsi a cereali, quindi pane possibilmente integrale, porridge, marmellata senza zuccheri aggiunti, ma anche yogurt magro o parzialmente scremato. Molto utile integrare anche frutta secca, anche attraverso il consumo di burro d’arachidi (senza zuccheri) che è molto nutriente ed è dotato di un importante potere saziante da consumare anche con una colazione salata oltre a quella dolce.

In generale conviene concepire un fabbisogno calorico giornaliero come limite (che può essere, per fare un esempio di 2000 calorie, standard da decidere con il proprio nutrizionista), e scegliere di non “sforare” un quantitativo con la colazione, ad esempio arrivando a circa un terzo di questo ammontare.