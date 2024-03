Anticipazioni La Promessa 12 Marzo 2024: Catalina senza parole

Scopriamo insieme quali saranno tutte le anticipazioni che riguardano la nuova puntata della Promessa, in onda domani 12 Marzo 2024, in prima visione. Nella prossima puntata della soap, Lorenzo proseguirà nel suo piano per guadagnarsi la fiducia di Catalina. Secondo le anticipazioni, il conte perseguirà l’obiettivo di coinvolgere la marchesina, mirando a ottenere maggiori vantaggi nei complicati affari burocratici legati alla tenuta di Don Alonso.

Anticipazioni La Promessa 12 Marzo: Don Lorenzo ci riprova con Catalina

Catalina, cedendo alle lusinghe di Don Lorenzo, ha deciso di partire con suo padre, permettendo che alcuni contratti di affitto venissero firmati in sua assenza. Il conte sta consolidando il suo rapporto con la marchesina e sembra vicino a ottenere un passo significativo nella conquista della sua fiducia. L’obiettivo di Don Lorenzo è ottenere la completa fiducia di Catalina per avere un maggiore controllo sugli affari e sulle finanze della tenuta, che attualmente sono gestiti dalla primogenita del suo avversario. Se riuscirà a far sì che Catalina si apra completamente con lui su questi temi, il suo potere a La Promessa sarà notevolmente rafforzato.

Anticipazioni La Promessa 12 Marzo: la spilla ritrovata

Per conquistare la piena fiducia di Catalina, Don Lorenzo sta preparando un piano astuto e strategico. Il conte ha concepito l’idea di recuperare la preziosa spilla appartenente alla madre di Catalina, quella che Cruz aveva precedentemente rubato e venduto. L’obiettivo è organizzare una sontuosa festa per il compleanno della ragazza, durante la quale le restituirà il gioiello. Catalina, per evitare scandali, era stata costretta a rinunciare alla spilla, acquistata da una nobildonna. Ora, il patrigno di Curro intende ricomprare il gioiello e sorprendere la marchesina con questa lieta notizia, dimostrando il suo impegno nel renderle giustizia e riconquistare la sua fiducia.

Anticipazioni La Promessa 12 Marzo: Catalina sotto shock

Don Lorenzo si avvicinerà a Catalina con il suo grandioso dono, la preziosa spilla appartenente alla madre della ragazza. L’espressione di Catalina sarà di puro stupore, e la gioia nel riavere il simbolo tangibile del ricordo di sua madre sarà evidente sul suo volto. Questo gesto inaspettato e affettuoso lascerà Catalina senza parole, rendendola estremamente felice. Il padre di Curro sembrerà aver centrato in pieno l’obiettivo, cogliendo la reazione della marchesina come segno della sua profonda gratitudine e apprezzamento. Sarà questo il momento in cui Don Lorenzo riuscirà a conquistare completamente la fiducia di Catalina? Solo il tempo rivelerà la portata di questo gesto nell’approccio del conte alla conquista totale della sua fiducia.

