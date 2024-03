Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 Marzo 2024: nuovi risvolti per Marcello

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata del Paradiso delle Signore, in onda domani 18 Marzo 2024, in prima visione. Le anticipazioni dell’episodio della soap di Rai 1 rivelano che Adelaide sarà furiosa con Marcello, il quale ha deciso di non presentarsi, deludendo le aspettative della donna. Nel frattempo, Delia riuscirà a convincere Salvatore ad offrire il suo aiuto ad Elvira e Tullio per le prove della gara di ballo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 Marzo: Adelaide contro Marcello

Marta è tornata a Milano insieme a sua zia, portandola con sé a casa. Adelaide ha scelto di accompagnare la nipote all’inaugurazione della casa-famiglia, un evento per il quale Marta ha lavorato instancabilmente. La Contessa ha atteso con ansia la presenza di Marcello all’evento, ma per evitare situazioni imbarazzanti, quest’ultimo ha scelto di non partecipare. Questo comportamento ha ferito profondamente Adelaide, che è rimasta furiosa con l’ex barista per non essersi degnato neanche di salutarla.

Nonostante sia stata lei a prendere la decisione di terminare la relazione, è evidente che la donna nutra ancora forti sentimenti per Marcello e desideri ardentemente rivederlo o almeno sentirlo. La seconda opzione si materializzerà quando Marcello contatterà Adelaide per chiederle assistenza riguardo a Vittorio. Il giovane chiamerà la sua ex per discutere dell’investimento e per ottenere il suo aiuto nel convincere Conti ad accettare l’accordo con Hofer.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 Marzo: Salvatore in cerca di aiuto

L’attesissima gara di ballo si avvicina, ma Elvira si trova senza un luogo adatto per allenarsi. Delia, desiderosa di aiutare l’amica, chiederà a Salvatore di ospitare Elvira e Tullio al Caffetteria per le prove. Questa soluzione permetterà loro di allenarsi senza problemi e, chissà, magari anche di trionfare nella competizione. Salvatore sarà costretto ad accettare questa richiesta, mosso più dall’amore per Elvira che da qualsiasi altra cosa. Tuttavia, ben presto si renderà conto che non sarà facile per lui vedere la sua amata danzare con un altro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 Marzo: in arrivo nuovi modelli

Nel vivo dell’azione al Paradiso delle Signore, c’è una grande agitazione in vista della presentazione delle nuove collezioni. È giunto il momento di selezionare i modelli che sfileranno con gli abiti di punta durante l’evento. Le Veneri sosterranno con fervore la candidatura di Rosa, mentre Botteri ha già in mente il nome del suo preferito e non tarderà a rivelarlo. Nel frattempo, Matilde, avendo notato la forte connessione che persiste tra Vittorio e Marta e essendo sempre più convinta, anche grazie alle parole di Umberto, dell’esistenza di sentimenti reciproci tra i due, si lascerà trasportare dalla gelosia e avrà un piccolo diverbio con la Guarnieri.

