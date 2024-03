Anticipazioni La Promessa 18 Marzo 2024: si mette male per Don Lorenzo

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata della Promessa, in onda domani 17 Marzo 2024, in prima visione. Nell’episodio successivo, Curro raggiungerà il punto di rottura con suo padre. Il giovane è al corrente dei segreti del Conte, compresi i suoi loschi piani per scoprire chi tra il personale domestico lo ha sorpreso mentre si baciava con Elisa. Questa consapevolezza lo ha portato a mettere in guardia Jana, avvertendola del pericolo rappresentato dal suo patrigno diventato sempre più imprevedibile e minaccioso.

Anticipazioni La Promessa 18 Marzo: Jana ha bisogno di aiuto!

Curro ha avvertito Jana del pericolo rappresentato da Don Lorenzo, e la ragazza gli ha espresso la sua gratitudine per averla avvertita. Nonostante i suoi sforzi, Jana sta lottando per evitare l’attenzione indesiderata del conte, ma le manovre spietate del Capitano lo rendono un avversario temibile. Con il suo crescente potere nella tenuta, è in grado di mettere a disagio qualsiasi membro della servitù con facilità. Jana si ritrova così vulnerabile alle minacce del nobile, che la tiene sotto stretta osservazione, convinto – con buon motivo, purtroppo – che sia stata lei a sorprenderlo mentre baciava Elisa. Questa situazione costringerà Curro a intervenire per proteggere Jana dalla follia del conte.

Anticipazioni La Promessa 18 Marzo: si mette male Don Lorenzo!

Curro presto farà una sconvolgente scoperta: Don Lorenzo ha preso di mira Jana e sta infliggendo a lei un tormento ben più grave di quanto avesse mai immaginato. Il ragazzo si sentirà investito di un senso di urgenza e dovrà agire prontamente per proteggere la cameriera, verso la quale ha sviluppato un forte legame affettivo. Il giovane conte deciderà di affrontare il suo patrigno senza esitazione, esigendo che smetta immediatamente di tormentare la servitù e di dirigere la sua rabbia verso chi veramente ha scoperto la sua relazione con Elisa. Curro, con coraggio e determinazione, si farà avanti fingendo di essere stato lui a sorprendere Don Lorenzo mentre baciava Elisa, sapendo che è pronto e preparato ad affrontare qualsiasi conseguenza che possa scatenare la guerra contro di lui, pur di proteggere il segreto e salvaguardare Jana.

Anticipazioni La Promessa 18 Marzo: il potere in aumento

La relazione intrapresa da Don Lorenzo con Elisa e la sua astuta mossa di mandare la marchesa in clinica hanno portato i risultati sperati. Il conte sta consolidando sempre più il suo potere, e l’inganno orchestrato con Catalina potrebbe essere il colpo di grazia per il suo piano di acquisire il controllo totale della tenuta dei Lujàn. Tuttavia, Curro e Jana hanno scoperto le sue manovre e stanno cercando in tutti i modi di fermarlo. Jana si impegnerà a mettere in guardia Catalina riguardo al pericolo rappresentato dal Capitano, cercando di persuaderla durante un incontro faccia a faccia. La sua speranza è che la marchesina ascolti i suoi avvertimenti e prenda precauzioni contro le trame di Don Lorenzo.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 18 a 22 Marzo 2024