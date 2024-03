Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: dal 18 al 22 Marzo 2024

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni che riguardano le prossime puntate del Paradiso delle Signore, dal 18 al 22 Marzo 2024, in prima visione. Ma entriamo nel vivo scoprendo quali sono le anticipazioni giornaliere.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 18 Marzo

Al Paradiso, è giunto il momento di selezionare un modello e una modella per la nuova collezione. Mentre le Veneri suggeriscono il nome di Rosa per la sfilata, Botteri opta per una scelta inaspettata per la linea uomo. Nel frattempo, Delia chiede a Salvatore di ospitare lei e Tullio al Caffetteria per le prove di ballo, per aiutare l’amica Elvira a prepararsi per una competizione.

Nel cuore del Paradiso, Matilde Frigerio trova sempre più difficile sopportare la presenza di Marta Guarnieri, e tra le due donne scoppia una piccola disputa. Parallelamente, Adelaide di Sant’Erasmo è furiosa con Marcello Barbieri, il quale l’ha accuratamente evitata da quando è tornato a Milano. Tuttavia, un’opportunità per ristabilire il contatto tra i due si presenta quando Marcello chiama Adelaide in cerca dei suoi preziosi consigli riguardo all’affare Hofer, offrendo così un’occasione per riprendere i contatti dopo tanto tempo.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 19 Marzo

Dopo il bacio con Vito durante l’intervista, Maria è tormentata dai pensieri sul suo ex e si rende conto che i suoi sentimenti potrebbero essere cambiati. Approfittando della scusa della gara di ballo, le amiche di Elvira cercano di allontanarla da Tullio, ma Salvatore decide di tirarsi indietro e non partecipare al loro piano. Nel frattempo, Adelaide nota la connessione tra Marcello e Rosa e prova un forte senso di gelosia. Per cercare di separarli, la Contessa organizza un incontro con il suo ex amante per discutere dell’affare Hofer.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 20 Marzo

Nonostante sia stata lei a porre fine alla loro relazione, Adelaide si rende conto di provare ancora dei sentimenti per Marcello e confessa di non riuscire a immaginarlo con un’altra donna. Mentre Marta prende una decisione per aiutare Rita, Tancredi si apre e confessa il desiderio di riconquistare Matilde. Vedendo Marcello determinato a concludere l’affare con Hofer, Matteo si sente profondamente colpevole e tenta di dissuaderlo senza però rivelargli la verità.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 21 Marzo

Dopo averla baciata di nuovo, Matteo si scusa con Maria e le promette di scomparire dalla sua vita. La nuova collezione del Paradiso ottiene un grande successo e Marcello e Rosa brillano sulla passerella, suscitando una forte reazione di gelosia in Adelaide. Nonostante Salvatore esprima disaccordo, Delia e Irene perseverano nel loro piano per separare Tullio ed Elvira. Nel frattempo, Marta si dedica alla lettura di alcuni documenti per aiutare la ragazza della casa-famiglia, e durante questo processo fa una scoperta sconvolgente riguardante il matrimonio con Vittorio.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 22 Marzo

Marta e Vittorio scoprono di essere ancora legalmente sposati e la Contessa assicura alla nipote che si impegnerà a parlare con il vescovo per risolvere questa situazione. Nel frattempo, Marcello confida a Rosa di non provare più alcun sentimento per Adelaide, ma lei rimane scettica a causa delle sue riserve riguardo al ritorno della Contessa a Milano. Dopo una conversazione con Matteo, che ha rivelato strane confidenze su alcuni problemi che lo affliggono, Maria si affretta in ospedale: Vito ha avuto un incidente.

