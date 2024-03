Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 18 al 22 Marzo

Scopriamo insieme quali saranno le anticipazioni settimanali della Promessa, dal 18 al 22 Marzo, sempre in prima visione. Nelle prossime puntate assisteremo a dei nuovi risvolti che ci lasceranno incollati allo schermo. Ma entriamo nel dettaglio.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata del 18 Marzo

La condotta di Don Lorenzo nei confronti di Jana ha destato grande preoccupazione in Curro, il quale ha sentito l’impellente necessità di intervenire a suo favore. Con fermezza, ha rivolto al conte una richiesta inequivocabile. La richiesta è quella di cessare immediatamente il suo comportamento ingiusto nei confronti di Jana. La conseguenza sarebbe stato costretto a rivelare un segreto che avrebbe gettato una pesante ombra sulla reputazione del conte stesso. Con astuzia, Curro ha insinuato di essere lui il misterioso individuo che Lorenzo e la baronessa stavano da tempo cercando, lanciando così una sfida implicita al potere del conte e mettendo in atto una brillante strategia per proteggere Jana.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata del 19 Marzo

Jana si sforza di avvertire Catalina riguardo alle vere intenzioni di Don Lorenzo, evidenziando come egli, insieme a Elisa, stia cercando di ingannare la marchesina. Inizialmente scettica, Catalina esita ad accettare le parole di Jana. Tuttavia, quando il conte tenta di coinvolgerla in un favore apparentemente innocuo, chiedendole di recarsi in banca al suo posto, Catalina rifiuta decisa a non essere manipolata.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata del 20 Marzo

Simona, presa da un senso di dovere e amicizia verso Candela, si trova di fronte a un dilemma: confessare la verità sulle lettere false provenienti dai figli di Candela o mantenere il segreto per non ferirla ulteriormente. Tuttavia, prima che possa decidere, Candela si apre con Simona rivelando un profondo interesse per Don Carlos. Questa confessione getta Simona in uno stato di conflitto interiore, poiché ora comprende che rivelare la falsità delle lettere potrebbe avere conseguenze imprevedibili sulla fragile relazione tra Candela e Don Carlos.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata del 21 Marzo

Teresa si avvicina a Maria con la delicatezza che le è propria, offrendole consigli ponderati come farebbe Lope. Suggerisce cautela riguardo alla fretta di Maria nel contrarre matrimonio con Salvador. Sia la cameriera che lo chef temono che i due giovani possano precipitarsi troppo in questa decisione importante, specialmente considerando che Salvador è ancora alle prese con i fantasmi della guerra e potrebbe non essere pronto per un impegno così significativo. Nel frattempo, Petra assiste Maria nella scelta dell’abito da sposa, e questo momento intimo riporta alla mente di Petra il giorno commovente in cui la marchesa si è unita in matrimonio. Le emozioni si intrecciano mentre Petra riflette su quei ricordi.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata del 22 Marzo

Beatriz persiste nel suo intento di creare tensioni tra Martina e Curro, ma questa volta ottiene una risposta molto diversa da parte del conte. Curro, profondamente irritato dalla situazione, respinge energicamente le avances di Beatriz, manifestando la sua rabbia per il comportamento della ragazza. La sua reazione è così intensa che mette in evidenza il suo chiaro disappunto per quanto sta accadendo tra le due giovani.

Nel frattempo, Lope, consapevole della discussione avvenuta con Maria e Salvador, decide di porre rimedio alla situazione. Si avvicina a entrambi con umiltà e sincerità, offrendo delle scuse sincere per il suo coinvolgimento nelle loro questioni. Riconoscendo l’importanza di mantenere un clima sereno e armonioso, Lope si impegna a superare eventuali incomprensioni e a ristabilire un rapporto di fiducia e rispetto reciproco.

