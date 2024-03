Anticipazioni Terra Amara dal 17 al 23 Marzo 2024: I gravi problemi finanziari per Zuleyha

In questa settimana, Terra Amara ci regalerà solo due puntate, precisamente quelle di domenica 17, puntata speciale e del 22 Marzo 2024.

Anticipazioni Terra Amara dal 17 al 23 Marzo 2024: La decisione di Betul su Colak

Lutfiye scopre dei giornali portati da Friket da Beirut, delle informazioni cruciali sull’identità di Hakan che scuotono la fiducia di Zuleyha. Decisa a rimediare, Zuleyha caccia Hakan dalla villa e cerca di liberarsi delle sue quote, ma la situazione prende una svolta inaspettata quando qualcuno dimostra l’innocenza di Hakan. Affrontando le conseguenze della rottura, Zuleyha si trova ad affrontare gravi problemi finanziari, con un operatore del tribunale che minaccia il pignoramento della sua proprietà per pagamenti mancanti.

La sua situazione economica peggiora quando il fratello di Mujgan, minaccia Friket per ottenere del denaro per non portar via il piccolo Kerem Alì, ma Zuleyha decide di offrire i soldi raccolti per aiutare il nipote. Nonostante gli sforzi, la casa viene pignorata. Nel frattempo, Betul prende una decisione definitiva sulla sua relazione con Colak, mentre le tensioni crescono in tutta Terra Amara, portando a nuove divisioni e conflitti all’interno della comunità.

Anticipazioni Terra Amara dal 17 al 23 Marzo 2024: Dove eravamo rimasti

Zuleyha, determinata a liberarsi definitivamente di Hakan, gli chiede di trasferire le sue quote dell’azienda Yaman e lasciare Cukurova, ma lui rifiuta, scatenando l’ira della donna che tenta di sparargli, evitata grazie all’intervento di Fikret. Nel frattempo, Betul si rende conto di essere seguita da un uomo di Colak e si rifugia da Abdulkadir, confessandogli la sua intenzione di non abbandonare Colak per ottenere l’eredità. A villa Yaman, Zuleyha e Fikret trascorrono sempre più tempo insieme, suscitando commenti da parte di Fadik, che non sfuggono a Lutfiye.

Fikret, scoprendo Vahap fuori dalla tenuta, informa Hakan e gli chiede di intervenire tramite Abdulkadir o minaccia severe misure di vendetta contro Vahap. La situazione si complica ulteriormente quando si presenta un ufficiale giudiziario per pignorare la villa a causa di un debito con il fisco, con Zuleyha sconvolta dal non aver ricevuto gli avvisi di pagamento. Betul rivela a Colak di aver sabotato l’arrivo degli avvisi di pagamento per far finire la villa all’asta e comprata da lui, ma Fikret sospetta dietro questa trama Betul e Sermin e decide di affrontarle.

Al ritorno al cotonificio, trova il fratello di Mujgan e i suoi avvocati, che richiedono una somma ingente per rinunciare alla custodia di Kerem Alì. La situazione si fa sempre più intricata e pericolosa per Zuleyha e i suoi cari.

