Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 Marzo 2024: Marcello attenzione ad un nuovo amore

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata del Paradiso delle Signore, in onda domani 19 Marzo 2024, in prima visione. Le anticipazioni dell’episodio della soap svelano che la Contessa, provata dalla gelosia, tenterà di riconquistare il Barbieri. Per riavvicinarsi a lui, gli dirà di volerlo incontrare per discutere della decisione presa riguardo all’affare con Hofer. Nel frattempo, Marta avrà un incontro con Rita, una ragazza proveniente dalla casa-famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 Marzo: Marcello da riconquistare

Adelaide è visibilmente irritata con Marcello per aver simulato che lei non fosse tornata a Milano. I due hanno comunicato solo per questioni lavorative, e si percepisce chiaramente un distacco, almeno da parte del Barbieri. La Contessa sa di aver ferito il suo giovane ex amante e che non ha dimenticato di essere stata abbandonata senza spiegazioni, ma è convinta che fosse la scelta migliore per entrambi in quel momento. Tuttavia, ora sembra che le cose stiano cambiando. Adelaide vuole tentare di riconquistare l’ex barista e recuperare il loro legame. Gelosa della vicinanza tra lui e Rosa, cercherà di riavvicinarlo a sé. Per convincerlo a tornare accanto a lei, gli dirà di voler discutere con lui per condividere la sua decisione riguardo all’affare con Hofer.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 Marzo: ripensamenti

Vito ha sorpreso Maria durante l’intervista, lasciandola senza parole. Tuttavia, il Lamantia ha compiuto anche un gesto che ha lasciato la stilista incredula: l’ha baciata. Da allora, Maria non riesce a smettere di ripensare a quanto accaduto e inizia a rendersi conto che qualcosa è cambiato nei suoi sentimenti verso il suo ex fidanzato. Potrebbe essere ritornato l’amore che provavano un tempo? Nel frattempo, Salvo non sarà d’accordo con il piano di Delia e Irene per allontanare Tullio da Elvira. Il barista non intende giocare sporco con la ragazza che ama, pur credendo che il suo attuale compagno non sia la persona più adatta per lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 Marzo: un’amore che non finisce

Matilde è tormentata dalla sensazione che la sua relazione con Vittorio sia in pericolo imminente. Ha notato con preoccupazione che tra Marta e il Conte c’è ancora un legame profondo, e sembra che i due provino ancora dei sentimenti l’uno per l’altra, forse simili a quelli di un tempo. Le sue ansie stanno prendendo sempre più forma, e potrebbero presto diventare realtà quando Vittorio deciderà di offrire il suo sostegno a Guarnieri, che è stata colpita dalla complicata storia di Rita, una giovane della casa-famiglia. Cosa accadrà ora è un mistero.

