Anticipazioni La Promessa 19 Marzo 2024: Catalina sotto scacco?

Scopriamo insieme quali saranno tutti gli spoiler che riguardano la prossima puntata della Promessa, in onda domani 19 Marzo 2024, in prima visione. Nell’episodio successivo della soap, Jana farà un tentativo per avvertire Catalina riguardo a Don Lorenzo. Gli spoiler ci suggeriscono che la bella marchesina sembra essere sempre più incline a confidarsi con il conte, tuttavia potrebbe non essere ancora completamente coinvolta nei suoi piani ingannevoli.

Anticipazioni La Promessa 19 Marzo: Jana difesa da Curro!

Curro è giunto a un punto di non ritorno e ha preso una decisione netta riguardo a Don Lorenzo, stabilendo che né lui né Elisa avrebbero potuto continuare a comportarsi come volevano. Dopo aver scoperto che suo padre stava maltrattando la cameriera, il giovane è stato stanco del suo atteggiamento e soprattutto preoccupato per il rischio che potesse farle del male. Pertanto, ha deciso di intervenire, fingendo di essere stato testimone di situazioni compromettenti tra Don Lorenzo e la baronessa. Questa mossa ha fermato Lorenzo e lo ha persuaso a lasciare Jana in pace, ma il Capitano non tarderà a rivolgere la sua attenzione verso il figliastro, pronto a fare tutto il necessario per farlo tacere, se dovesse servire.

Anticipazioni La Promessa 19 Marzo: attenzione a Don Lorenzo

Jana e Curro sono convinti che Don Lorenzo stia tramando qualcosa, ma purtroppo non hanno le prove necessarie per smascherarlo. Pertanto, sono costretti a rimanere sulla difensiva e a cercare di mettere in guardia coloro che ritengono possano essere nel mirino del Capitano. Jana penserà di recarsi immediatamente da Catalina, temendo per la sua sicurezza. Cercherà di avvertire la marchesina affinché stia attenta e non si lasci ingannare dalle lusinghe e dalle trame del nobile, ma Catalina sembrerà restia ad ascoltarla.

Anticipazioni La Promessa 19 Marzo: decidere da sé

Catalina sembrerà rimanere impermeabile alle avvertenze di Jana, non permettendo alla ragazza di andare oltre nel suo tentativo di metterla in guardia. La cameriera si sentirà scoraggiata, temendo di non aver avuto alcun impatto con le sue parole. Tuttavia, l’evolversi degli eventi prenderà una piega inattesa. Quando Don Lorenzo proporrà gentilmente alla marchesina di prendere il suo posto durante una visita in banca, lei deciderà con fermezza di declinare l’offerta. Questo gesto farà nascere in Catalina nuovi dubbi sull’uomo, che comincerà a scrutare attentamente i suoi movimenti. Grazie alla messa in guardia di Jana, la giovane sarà ora più incline a indagare e a osservare con maggiore attenzione il comportamento del padre di Curro, cercando eventuali segnali di malafede o inganno.

