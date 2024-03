Anticipazioni Uomini e Donne 18 Marzo 2024: un nuovo attacco per Mario!

Scopriamo insieme quali saranno tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata di Uomini e Donne, in onda il 18 Marzo 2024, in prima visione su Canale 5. Entriamo nel vivo andando a scoprire quali saranno i momenti salienti della puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne 18 Marzo: nuovi litigi

Questa sera, su Canale 5, ci sarà un’altra emozionante puntata di Uomini e Donne, con la promessa di nuovi colpi di scena. Nell’episodio precedente, andato in onda venerdì pomeriggio, gli spettatori hanno assistito a momenti di grande tensione, soprattutto durante il confronto acceso tra Cristina Tenuta e Ida Platano. La richiesta di Cristina di ballare con Mario Cusitore ha suscitato forti reazioni in studio, con Barbara De Santi, Aurora Tropea e Marcello Messina che l’hanno criticata senza mezzi termini.

Anche Ida Platano ha dimostrato di non gradire l’interesse della “rivale” per l’uomo con cui sta uscendo. Nel frattempo, sul fronte del Trono Classico, Brando ha annunciato di aver preso una decisione e di essere pronto per fare la sua scelta tra Beatriz e Raffaella. Inoltre, è stato introdotto il nuovo tronista Daniele, il quale ha avuto modo di conoscere le sue prime corteggiatrici, rivolgendo loro qualche osservazione tagliente sul loro comportamento in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne 18 Marzo: nuova esterna

Oggi pomeriggio, lunedì 18 marzo 2024, è di nuovo tempo per un’appassionante puntata di Uomini e Donne su Canale 5, con una serie di momenti carichi di emozioni e sorprese in serbo per il pubblico. Secondo quanto riportato nelle anticipazioni rilasciate attraverso una clip pubblicata sul sito di Witty TV, gli spettatori avranno l’opportunità di assistere all’esterna tra Gemma Galgani e Claudio, il nuovo Cavaliere che sta attirando l’attenzione della dama torinese e con cui sta iniziando a creare un legame più profondo. Inoltre, in studio, ci sarà una vivace discussione tra Cristina Tenuta e Aurora Tropea, le quali sembrano essere tornate a scambiarsi battute taglienti.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano si troverà di fronte a Pierpaolo, visibilmente deluso dal comportamento della tronista. Ida sarà costretta ad ammettere di non aver trattato bene il corteggiatore, il quale a sua volta deciderà di attaccare Mario Cusitore, accusandolo di aver avuto un atteggiamento poco rispettoso nei confronti di Ida durante un’esterna: “Ieri ti ha mancato di rispetto con parole offensive”. Tuttavia, Mario, visibilmente sconvolto da queste accuse, negherà categoricamente ogni addebito. Nel frattempo, Daniele, il nuovo tronista, inizierà a fare le sue prime conoscenze con le corteggiatrici presenti in studio. Il neo-tronista confesserà di avere un carattere deciso, ma dietro alla sua facciata si nasconde un profondo desiderio di trovare l’amore vero e proprio.

