Mangiare una banana ogni giorno: quali sono gli effetti sull’organismo?

La banana è definibile sicuramente una delle forme di tipologie di frutta maggiormente conosciute, ambite e coltivate in senso generale, in quanto la diffusione di questi frutti in tutto il mondo, frutti che sono ovviamente legati anche alla produzione ed alla logistica che è impattante in modo specifico nelle nazioni dove vengono coltivati. Mangiare banane è da oramai molti anni qualcosa di naturale, visto che questi frutti sono oramai molto comuni praticamente tutto l’anno, ma cosa succede a mangiare una banana ogni giorno?

E’ un frutto che tendenzialmente divide i giudizi anche degli stessi nutrizionisti tra chi lo considera troppo calorico e zuccherino, e chi invece ne invoglia il consumo.

La verità, effettivamente qual’è? La banana può far bene se consumata ogni giorno?

Cosa succede a mangiare una banana ogni giorno? Ecco il parere del nutrizionista

Frutto che è relativamente recente per selezione e diffusione rispetto alle mele o alle pere, ad esempio, per citare i frutti più comuni. La banana è strutturalmente un frutto equilibrato, molto ricco di potasso ma in maniera non sbilanciata, ma contiene anche un buon apporto di fibre e vitamine, in particolare la C ma anche la selezione di diverse della B.

Ha un apporto calorico non troppo basso anche se molto dipende dal grado di maturazione: infatti ciò che rende la banana inconfondibile è la sua tipica tendenza a maturare anche dopo essere stata colta, cosa che si evidenzia dalla colorazione della parte esterna, la buccia, che da verde passa al giallo fino al marrone, questo viene reso possibile attraverso l’operato di un enzima che trasforma gli amidi presenti nella polpa in zuccheri naturali della frutta.

Una banana al giorno è considerabile salutare, soprattutto dopo i pasti in quanto essendo ricca di fibre, resta rilevante anche se sufficientemente matura, ma anche come snack, e prima dei pasti è utile in quanto è dotata di un ottimo potere saziante, condizione che la rende estremamente utile contro la fame compulsiva. Solo una piccola percentuale di persone al mondo circa il 2 % soffre di iperkaliemia, ossia una forma di intolleranza al potassio, anche se questo numero è in sensibile aumento. Per quasi tutti gli altri, la banana anche introdotta una volta al giorno nella dieta, ha decisamente apporti positivi e non influenza neanche in maniera rilevante l’apparato calorico quindi è fondamentalmente sicura.

Può essere consumata anche “tutta” senza preoccuparsi della zona “sul fondo”.