Perdere peso senza dieta è possibile? Ecco il trucco

Per una platea di persone sempre più diversificata, appare quasi impossibile non fare qualche forma di fatica nel perdere peso, condizione che risulta essere necessaria anche per mantenere un buon tipo di equilibrio nell’organismo, ancor prima che per una funzione estetica e quindi “sociale”. Quasi immediatamente si pensa alla dieta, quindi alla forma di alimentazione seguendo uno schema vero e proprio, condizione che mantiene ancora oggi una forma di enorme importanza, essendo di fatto la principale forma di “motivo” per il quale si tende a ridurre le porzioni. Ma perdere peso anche senza sviluppare una vera e propria dieta è effettivamente possibile?

La risposta può essere affermativa, anche se è il caso di introdurre alcune abiutudini salutari nell’organismo.

Importantissimo però non acquisire in modo proprietario abitudini che sono eccessivamente estreme dal punto di vista alimentare.

Sai come perdere peso senza dieta? Ecco alcuni consigli

La dieta viene intesa in modo erroneo come una forma limitata di apporto alimentare quando identifica una forma generale di stile di vita applicato al cibo, ossia la ricerca di una forma di equilibrio tra gli alimenti. E’ però sicuramente vero che seguendo un regime anche non necessariamente stringente, è possibile ottenere risultati importanti anche nella ricerca del peso giusto.

E’ bene ricordare alcune cose piuttosto fondamentali:

La dieta non significa precludersi alimenti, in quanto tutti sono in minima parte utili: procedere con l’eliminazione totale di zuccheri o carboidrati è qualcosa che sembra “facile” ma che soprattutto se viene effetrtuato troppo in fretta, provoca il cosiddetto effetto yo yo, ossia dopo un dimagrimento iniziale causa una forma diffusa di ritorno del peso aggiuntivo magari con “gli interessi” sintomo che evidenzia un metabolismo non adattato al cambio di ritmo.

E’ però una buona idea senza dubbio provare ad aumentare gradualmente la presenza di alimenti dotati di fibre (come i cereali integrali ma anche i legumi ma anche la pasta integrale), che hanno un maggior potere saziante e “riempitivo”, oltre a dare una grande importanza alle proteine circa 9-10 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno per un adulto.

Trucco molto conosciuto ma spesso non applicato è quello relativo al bere acqua prima dei pasti, questo riduce la fame sensibilmente e permette una gestione agevole della digestione portandoci a mangiare di meno, inoltre è possibile ricorrere a piccoli “trucchi psicologici” come l’uso di piatti piccoli così da avere una forma di ritorno “mentale” che può sviluppare l’idea di mangiare porzioni grandi.

In ultimo, è importantissimo muoversi, anche se non è per forza necessario fare attività fisica “importante”, basta camminare almeno per 20-25 minuti al giorno in modo continuativo per bruciare calorie a sufficienza.