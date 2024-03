Amori e tradimenti nei consulti di cartomanzia richiesti dalle donne

Le crisi sentimentali generano dispiacere e angoscia in chi ha la sfortuna di essere protagonista di una storia d’amore fallimentare. Il desiderio di individuare soluzioni per superare questi traumatici eventi induce non di rado alcuni a interrogare i tarocchi che vengono in questo contesto valutati come degli strumenti conoscitivi capaci di far emergere con rapidità verità nascoste. E’ indubbio che a ricercare con ansia rimedi in grado di salvare un rapporto di coppia siano perlopiù le donne che, animate da una sensibilità particolare rispetto alla dimensione amorosa, non intendono rassegnarsi alla fine della loro relazione. Richiedere consulti di cartomanzia significa per loro identificare episodi cruciali e scoprire al contempo quei comportamenti ideali volti ad eliminare ogni ostacolo. Sollecitate cioè dalla convinzione che la ragione non riesca a offrire giudizi esaustivi sopra i loro problemi sentimentali, si affidano agli operatori esoterici che, usufruendo del linguaggio dei tarocchi, mostrano la capacità di penetrare in modo più incisivo la realtà indagata. Le donne, tese per natura a salvaguardare il loro nido d’amore, si rimettono dunque al parere dei cartomanti per decidere una strategia che restituisca nella loro vita privata quella irrinunciabile felicità derivante da un’unione solida. Pertanto la volontà di fortificare una rapporto di coppia che manifesta lacune spesso insuperabili appartiene esclusivamente al mondo femminile. Mentre gli uomini, sia pure provando il medesimo dolore, non attribuiscono alla loro relazione un’importanza vitale, le donne nel loro ruolo di depositarie della maternità reputano il rapporto di coppia come l’affermazione del proprio sè. Sulla base di questo principio si spiega il successo imperituro dei consulti di cartomanzia che anche nella società contemporanea dominata indiscutibilmente dai lumi della ragione occupano uno spazio rilevante nell’interpretazione delle crisi di natura sentimentale.

Il giro di affari che ruota attorno alla lettura dei tarocchi

In un’epoca animata da fondamentali scoperte scientifiche e da una inarrestabile evoluzione tecnologica risulta inevitabile stupirsi del fatto che la figura dei cartomanti sia ancora in grado di suscitare in molte persone una forte credibilità. Eppure i dati che alcune statistiche riportano sopra tale fenomeno attestano che migliaia sono gli individui che, di fronte al fallimento di una relazione amorosa, si rivolgono agli operatori esoterici per attendere dalla loro interpretazione delle carte opinioni illuminanti. Il che vuol dire che diffusa è l’inclinazione di molti ad abbandonare parametri conoscitivi razionali a favore di una lettura del reale che trova soltanto nei responsi dei tarocchi conclusioni attendibili. Tradimenti, carenza di passione del partner, incompatibilità caratteriali che appaiono irrisolvibili sono cioè spiegati alla luce dei suggerimenti intuiti dagli operatori esoterici nella loro interpretazione delle carte. Ma soprattutto ai consulti di cartomanzia è assegnato il compito di proporre soluzioni definitive capaci di cancellare veleni, discordie e fraintendimenti con la nobile finalità di resuscitare antichi slanci sentimentali nella coppia. E’ la serenità tra i partner, dunque, ad essere ricercata da chi contatta un operatore esoterico nella consapevolezza che a tale tranquillità si possa approdare solo seguendo con puntuale attenzione i consigli legati all’elaborazione intellettuale dei professionisti dell’arte del predire. Certo è che coloro che ritengono che l’interpretazione razionale sia l’unico mezzo teso ad assicurare l’identificazione della verità non possono accettare la validità di tali scelte. A tal punto radicale risulta questo atteggiamento che i clienti dei cartomanti vengono visti come dei soggetti deboli, spesso mossi da una patologica emotività e soprattutto portatori di una colpevole ignoranza. A questo proposito però occorre sottolineare che la storia contraddice questo severo giudizio consegnando alla coscienza collettiva la decisione di non pochi politici o in genere di figure illustri in ogni settore lavorativo che almeno una volta hanno chiesto ad operatori esoterici punti di vista su momenti apicali della loro attività.

Oggi sono le imprese a presentare una lettura dei tarocchi telefonica

I consulti di cartomanzia, in passato proposti da operatori esoterici che accoglievano nei loro studi i propri clienti, attualmente vengono nella maggior parte dei casi sviluppati al telefono da call center organizzati e gestiti da società. Non è un caso che nel web siano presenti innumerevoli siti dedicati all’attività dei cartomantie riferibili a imprese che riescono ogni anno a realizzare ottimi fatturati. E’ evidente che l’enorme guadagno che tali aziende sono in grado di accumulare discenda da una massiccia richiesta promossa da parte degli utenti. Appare altrettanto chiaro che tale dato trova la sua giustificazione nella tendenza dimostrata dall’essere umano di valicare i confini della conoscenza ogniqualvolta la ragione sveli la sua incapacità di fornirgli questa garanzia.