Anticipazioni La Promessa 20 Marzo 2024: Manuel stai attento a…

Scopriamo insieme quali saranno le prossime anticipazioni che riguardano la prossima puntata della Promessa, in onda domani 20 Marzo 2024, in prima visione. Nell’episodio successivo, Jimena manterrà il controllo su Manuel con la sua astuzia. Continuerà a simulare sintomi legati alla presunta gravidanza, creando così un disagio sempre più evidente per Jana, la quale ha ormai compreso la menzogna della marchesa.

Anticipazioni La Promessa 20 Marzo: Manuel preso sotto scacco da…

La scoperta della gravidanza di Jimena ha nuovamente rivoluzionato la situazione e ha messo in discussione i piani futuri di Manuel. Il giovane si è trovato di fronte a decisioni difficili, dovendo abbandonare il sogno di libertà da vincoli familiari come erede della tenuta e, soprattutto, la possibilità di dedicarsi alla sua grande passione per i progetti aeronautici. L’arrivo imminente di un bambino ha cambiato radicalmente le sue prospettive, facendogli capire che diventare padre diventa ora la sua priorità assoluta.

Jimena, consapevole del potere che questa nuova situazione le conferisce nella vita di Manuel, approfitta della gravidanza per ottenere maggior attenzione e cura da parte del marito, esattamente come desiderava da tempo. Tuttavia, la sua insistenza e i continui malori stanno iniziando a destare sospetti in Jana, che comincia a dubitare della sincerità della marchesa.

Anticipazioni La Promessa 20 Marzo: bisogna prestare più attenzione

Manuel ha formulato a Jana una richiesta sconcertante: le ha chiesto di assumersi la responsabilità di prendersi cura di Jimena durante la gravidanza. Questa proposta ha rappresentato un autentico trauma per la ragazza, poiché occuparsi della sua rivale non era certo ciò che desiderava fare. Tuttavia, Jana si è trovata costretta ad accettare. Mentre era accanto alla marchesina, ha iniziato a notare delle incongruenze nei suoi malori, rendendosi conto che Jimena stava fingendo. Jana cercherà di far aprire gli occhi a Manuel sulla vera natura della situazione, ma egli sembra troppo coinvolto emotivamente per ascoltarla attentamente, e questa sua mancanza di ascolto porterà a conseguenze molto dolorose.

Anticipazioni La Promessa 20 Marzo: nuovi amori

Simona ha osservato attentamente Candela nel corso del tempo, cercando in ogni modo di nasconderle il fatto che conosceva già Don Carlos. La cuoca è determinata a mantenere il segreto per non deludere ancora una volta la sua amica, ma soprattutto desidera che Candela non venga mai a conoscenza del grande sacrificio che ha fatto per starle vicino. Tuttavia, Simona inizierà a sentirsi in ansia quando si renderà conto che la sua collega è innamorata del loro insegnante. Sarà proprio Candela a confessarle questa verità, gettando Simona nello scompiglio e nella preoccupazione.

