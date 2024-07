I vantaggi e gli svantaggi del leasing nel 2024

Il leasing spesso viene scambiato per errore con il noleggio a lungo termine. In verità seppur si tratti di una forma di “locazione” molto simile a quest’ultima, le differenze sono parecchie e in questo articolo metteremo alla luce anche i vantaggi e gli svantaggi della soluzione.

Partendo dalla definizione del leasing è facile sottolineare che la prima differenza con il noleggio o le altre soluzioni di car sharing riguarda la “maxi rata finale”. Il leasing infatti è molto simile ad un acquisto dilazionato nel tempo (come se fosse un finanziamento).

Che cos’è il leasing e quando conviene usufruirne?

Spesso il leasing viene confuso con il noleggio. Ma come abbiamo anticipato è bene fare chiarezza sul suo funzionamento, su quali aspetti tenere in considerazione e quando dovrebbe essere valutata come una opzione conveniente.

Il leasing è molto optato dalle aziende che non vogliono rinunciare alla mobilità ma allo stesso tempo desiderano poter risparmiare denaro cercando di non immobilizzarlo.

Il leasing naturalmente è valido anche per i privati (e non solo per le aziende e per i liberi professionisti), e si rivela come una soluzione un’alternativa all’acquisto tradizionale, caratterizzata dalla sottoscrizione di un contratto che funziona come un finanziamento, ma sostanzialmente “a tasso zero”.

A differenza del noleggio a lungo termine (NLT) ad esempio, il leasing non include i servizi accessori che invece sono compresi nel canone all inclusive del NLT.

Gli svantaggi da annotare

Il leasing potrebbe richiedere un anticipo che solitamente varia tra il 10% e il 30% del valore del veicolo (mentre nel noleggio a lungo termine è possibile optare per un contratto senza anticipo). Questo anticipo influisce sull’importo delle rate mensili per tutta la durata del contratto.

Un altro aspetto del leasing è la maxi rata finale. Pagando questa rata alla scadenza del contratto, l’utilizzatore diventa proprietario del veicolo. Al contrario, nel noleggio a lungo termine non esiste una clausola per diventare proprietari del mezzo, che rimane sempre di proprietà della società di noleggio.

In sintesi possiamo dire che il leasing offre una soluzione finanziaria che pur richiedendo un anticipo e una maxi rata finale, permette di utilizzare il veicolo senza servizi extra inclusi. Il noleggio, come suggerisce il nome, prevede l’uso del veicolo per tutta la durata del contratto senza possibilità di riscatto, ma con tutti i servizi inclusi.

La scelta tra leasing e noleggio a lungo termine dipende dalle esigenze e dalle preferenze specifiche del conducente o dell’azienda.

I vantaggi più evidenti

Il primo vantaggio del leasing è la possibilità di poter cambiare vettura ogni qualvolta si desidera e senza rischiare di poter svalutare il proprio veicolo. Infatti la maxi rata finale rimane un’opzione facoltativa e a discrezione del contraente.

Il leasing aziendale offre vantaggi concreti a chiunque la valuti come un’opzione. Un’impresa o un libero professionista che percorre molti chilometri ogni giorno per lavoro potrebbe preferire questa soluzione per evitare di acquistare un veicolo che potrebbe deprezzarsi o usurarsi rapidamente.

Anche i privati possono trarre notevoli benefici dal leasing: ad esempio, pagando una rata fissa e costante, avranno un veicolo che diventerà di loro proprietà solo alla fine del contratto, previo pagamento di una maxi rata finale.

Da non trascurare i vantaggi fiscali per le aziende che possono detrarre e dedurre fino al 100% del canone, a condizione che il veicolo sia utilizzato esclusivamente per scopi aziendali. Una soluzione che da l’occasione di ottenere un grande risparmio economico e non indifferente.

Anche dal punto di vista amministrativo, la contabilità risulta semplificata. Infatti, pagando una sola rata mensile (anche per un parco auto più ampio in leasing), si riducono i carichi di lavoro dell’amministrazione finanziaria, rendendo la gestione più snella e veloce.

Per evitare problemi economici o rispondere a esigenze diverse, consigliamo sempre di leggere attentamente le clausole e i vincoli contrattuali prima di firmare, sia che si tratti di leasing o di noleggio a lungo termine.

Spesso le società di autonoleggio permettono di recedere dal contratto in caso di eventi imprevisti o situazioni di emergenza grave. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli del contratto da firmare e fare le proprie considerazioni finali.

Gli stessi vantaggi possono essere goduti dai lavoratori autonomi e da chiunque abbia partita IVA. Per consigli legali più esaustivi è sempre meglio rivolgersi ad un esperto del settore che sappia dare dei consigli pratici e corretti.

Hai ancora dubbi sul leasing e su come funziona? visita questo articolo di approfondimento: https://www.finrent.it/blog/leasing-auto-che-cose-come-funziona-e-alternative