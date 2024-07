La Luna piena influenza il sonno e gli sbalzi d’umore? Scopri di più

Da tempo immemorabile, le persone in tutto il mondo hanno creduto che la luna piena potesse alterare il corpo e la mente, rendendoci più violenti o irregolari. La stessa parola “lunatico” deriva dal termine latino per luna. Non siamo gli unici animali ad essere influenzati dal ciclo lunare; la luna non influenza solo le maree dell’oceano, ma anche la vita marina, come coralli, vermi setolosi, ricci di mare, molluschi, pesci e granchi che depongono le uova intorno alla luna piena, probabilmente a causa dell’aumento della luce.

Ricerche contraddittorie

Tradizionalmente, i ricercatori hanno respinto l’idea che la luna possa influenzare gli esseri umani. Studi precedenti non hanno trovato alcuna correlazione significativa tra la luna piena e l’aumento di omicidi, ricoveri in centri traumatologici o in unità di salute mentale. Tuttavia, nuove ricerche suggeriscono che il ciclo lunare potrebbe avere un’influenza sottile su alcune persone, in particolare in relazione al sonno, al ciclo mestruale femminile e agli sbalzi d’umore periodici associati al disturbo bipolare.

Prove emergenti

La recente ricerca ha stupito Horacio de la Iglesia, ricercatore del sonno presso l’Università di Washington a Seattle. Lui e il suo team hanno monitorato i modelli di sonno di due popolazioni molto diverse: membri delle comunità indigene Toba/Qom nell’Argentina rurale e studenti universitari dell’Università di Washington. I risultati hanno mostrato che entrambe le popolazioni dormivano meno nelle notti che precedevano la luna piena. Questo è stato particolarmente sorprendente dato che la luce artificiale di Seattle dovrebbe teoricamente neutralizzare l’influenza della luce lunare.

Influenze gravitazionali

De la Iglesia ipotizza che le forze gravitazionali della luna, che sono più forti nelle fasi di luna piena e luna nuova, potrebbero influenzare i modelli di sonno. Queste forze sono massimizzate quando il sole, la Terra e la luna sono allineati, aumentando l’attrazione gravitazionale sulla Terra. Tuttavia, non ci sono ancora prove che gli esseri umani possano percepire tali cambiamenti nella gravità.

Sbalzi d’umore e ciclo lunare

Lo psichiatra Thomas Wehr, del National Institute of Mental Health nel Maryland, ha monitorato 17 pazienti bipolari e ha trovato che i loro sbalzi d’umore erano spesso sincronizzati con il ciclo lunare, verificandosi durante la luna piena o la luna nuova. Wehr suggerisce che gli esseri umani potrebbero percepire i cambiamenti nella gravità o gli effetti della gravità sul campo magnetico terrestre, anche se rimane un mistero quale senso biologico potrebbe essere coinvolto.

Queste nuove scoperte sono sufficienti a mettere in dubbio il consenso consolidato secondo cui la luna non ha alcuna influenza sugli esseri umani. È necessario approfondire ulteriormente la ricerca per comprendere come i cicli lunari possano influenzare la biologia umana. Come afferma Kristin Tessmar-Raible, cronobiologa presso l’Università di Vienna, “Questi sono dati. Come tali, dobbiamo cercare di capirli e spiegarli come scienziati”.