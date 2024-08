Perché un’agenzia SEO è importante per il business online

Il lavoro di un’agenzia SEO è fondamentale per le aziende che desiderano distinguersi nel vasto panorama del web. La visibilità di un sito sui motori di ricerca è un aspetto cruciale che non può essere trascurato. In particolare, per le attività commerciali, è essenziale essere facilmente reperibili dai potenziali clienti. Ma cosa significa realmente SEO? E quali strategie può adottare una web agency per garantire un’ottima qualità e performance a un sito? Attraverso tecniche di ottimizzazione, analisi delle parole chiave e creazione di contenuti rilevanti, un’agenzia SEO può migliorare significativamente il posizionamento di un sito, aumentando così il traffico e le opportunità di business.

Di cosa si occupa un’agenzia SEO

Creare un sito web è soltanto un punto di partenza per la promozione dell’attività in rete. I professionisti del settore sanno bene che non esiste una metodologia unica per fare SEO. Per questo motivo, chi ha la necessità di ricevere una consulenza per incrementare la visibilità online dovrebbe sempre rivolgersi ad agenzie che offrono servizi di qualità.

Pistakkio SEO opera con successo nell’area metropolitana della città di Firenze e in tutta la Toscana. Pistakkio nasce nel 2019 dall’idea del dottor Fabrizio Gabrielli. L’obiettivo è quello di rivolgersi alle imprese di piccole e medie dimensioni che operano nella regione, ma non solo.

Affidarsi ad un’agenzia SEO vuol dire avere la possibilità di migliorare il posizionamento di un sito aziendale sui motori di ricerca. I professionisti del settore possono utilizzare le strategie corrette e gli strumenti opportuni per favorire il posizionamento di un portale più in alto nei risultati delle ricerche. Come si è sottolineato in precedenza, non tutte le attività commerciali sono uguali. Di conseguenza, anche le tecniche da mettere in pratica dovranno essere variegate e adattate al caso specifico.

L’agenzia SEO può aiutare un’azienda a migliorare la qualità del traffico sul sito internet. Uno dei campi di applicazione delle strategie SEO è rappresentato proprio dalla ricerca delle parole chiave che siano più efficaci. Tutto questo potrebbe aumentare le opportunità di conversione, dal momento che i visitatori del sito hanno un interesse reale verso ciò che l’azienda vende.

Le strategie SEO possono essere misurate adeguatamente nel corso del tempo. Tutte le fasi dei progetti messi in atto vengono monitorate. Un’agenzia che si occupa di SEO può fornire report dettagliati con tutte le informazioni che riguardano le fonti di traffico, i volumi e le posizioni che le pagine del sito raggiungono sui motori di ricerca.

Perché un’agenzia SEO può essere utile per la presenza sul web

Il lavoro dei professionisti della SEO è fondamentale. L’agenzia Pistakkio ricorda che la maggior parte degli utenti di internet, quando effettua le ricerche su Google, non si spinge al di là della prima pagina dei risultati forniti dal motore di ricerca. Questo significa che bisogna essere presenti tra i risultati migliori per delle keyword che fanno riferimento al settore specifico del business di riferimento.

Le ricerche su questo ambito hanno anche messo in evidenza che l’80% degli utenti che naviga su un sito web lascia la pagina se quest’ultima non si carica entro 3 secondi. Questo aspetto in particolare si riferisce ad un altro elemento essenziale di un sito aziendale, ovvero la velocità di caricamento delle pagine. Un’agenzia di professionisti della SEO si occupa anche di ottimizzare le risorse e di attuare le strategie più adeguate per migliorare questo fattore indispensabile in un portale aziendale, sia per i siti vetrina che per gli e-commerce.

Come può aiutare un professionista SEO

Quindi, un professionista opera su diversi fronti. Esegue un’analisi del sito e del mercato di riferimento, con l’obiettivo di trovare le keyword pertinenti per l’azienda. Poi si occupa di aiutare l’azienda nel processo di creazione di contenuti di qualità, in grado di attirare gli utenti. I contenuti di qualità rappresentano un fattore di ranking essenziale.

Un altro settore di cui si occupa un’agenzia web è quello della gestione di campagne pubblicitarie online. Si possono usare metodi promozionali a pagamento, come i servizi Facebook Ads e Google Ads. Ci sono anche diversi strumenti che aiutano a monitorare le campagne di pubblicità e a compiere delle modifiche durante le fasi promozionali, in modo da migliorare i valori che possano massimizzare il ritorno sull’investimento.

Anche i social media devono essere inseriti in una strategia SEO completa. Si tratta di importanti canali di marketing. Così le aziende possono basarsi su tecniche efficaci per accrescere il coinvolgimento degli utenti.

Il ruolo della SEO on page e della SEO off page

Spesso ci si chiede se fare affidamento alle strategie di SEO on page o a quelle di SEO off page. È importante ricordare che sono in realtà due aspetti che si completano a vicenda, entrambi molto utili per raggiungere degli obiettivi di successo.

La SEO on page comprende le azioni di ottimizzazione che si svolgono all’interno di un sito web, da tutto ciò che riguarda i testi fino alle immagini o alla gestione del codice delle pagine. In riferimento a quest’ultimo fattore, esistono dei tag, come il title, che possono essere utili per permettere agli utenti di capire cosa tratta la pagina. La SEO off page non fa riferimento ai contenuti, ma guarda al di là del sito stesso. Si parla, quindi, ad esempio, di link building, la costruzione di collegamenti che puntano al portale.

A chi rivolgersi per la visibilità online

Occuparsi di SEO in maniera locale è fondamentale, soprattutto per le aziende che si rivolgono ad un target specifico in un luogo ben preciso. Il lavoro di agenzie come Pistakkio aiuta le realtà aziendali a crescere e ad ottenere successo su internet. Le piccole e medie imprese possono trovare un aiuto concreto per definire strategie e tecniche utili sulla base delle esigenze aziendali.