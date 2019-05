È morto Niki Lauda, leggenda della Formula 1

Nella notte è morto Niki Lauda, 70 anni, per anni ai vertici come pilota di Formula 1 e protagonista del terribile incidente nel quale rischiò la vita negli anni ’70. A dare l’annuncio la famiglia, con un comunicato pubblicato da The Sun.

Nella sua carriera ha corso 171 Gran Premi, vincendone 25 e conseguendo il titolo di Campione del Mondo per tre volte (1975,1977 e 1984), mentre successivamente intraprese la strada dell’imprenditoria, fondando due compagnie aeree, Lauda Air e la Niki. Dal 2012 era consulente esecutivo della Mercedes.

La famiglia rende noto che si è “spento pacificamente”, era ricoverato in una clinica privata per un intervento ai reni, si era sottoposto ad un trattamento di dialisi per migliorare le sue condizioni. “I suoi risultati come pilota rimarranno indimenticabili, come il suo entusiasmo”, ha scritto la famiglia nel comunicato.