Brexit, Theresa May ha annunciato le dimissioni per il 7 giugno

“Lascio il 7 giugno, rammarico per non aver attuato la Brexit”, queste le parole di Theresa May, che il giorno dopo le elezioni europee nel Regno Unito, che molti hanno visto come una sconfitta del mandato della premier britannica, è arrivato l’annuncio che molti avevano anticipato nei giorni scorsi.

La May ha parlato davanti a Downing Street, in una conferenza annunciata a sorpresa, con un discorso in lacrime, ha dichiarato di non essere riuscita a portare a termine la Brexit.

Ora si bisognerà vedere chi sarà il suo successore, soprattutto se sarà una persona più vicino all’anima remain del partito oppure un hard brexiter come Boris Johnson, che se prendesse in mano il partito potrebbe allearsi con Nigel Farage, già al 35% secondo i sondaggi e promotore di un’uscita senza accordo, cosa che la May ha sempre escluso, parlando di scenari catastrofici per il paese.

Anche i laburisti sono in crisi, per la loro non posizione netta sulla Brexit, hanno perso voti a favore di Farage e dei LibDem, unico partito che si è schierato chiaramente per il remain, che comunque secondo i sondaggi è dato in vantaggio sul leave.