Libia, raid aereo di Haftar su parlamento dell’Est

Un nuovo raid aereo del generale Haftar, che con la sua aviazione ha bombardato gli edifici del Rixos, hotel che ospita il parlamento dell’Est. A riferirlo sono fonti e tv locali, sono state pubblicate anche alcune foto del raid aereo.

La situazione in Libia non si placa, con il conflitto che prosegue oramai da due mesi, con oltre 75mila sfollati ed oltre 500 morti, causati dalle truppe di Haftar che è sempre alle porte di Tripoli, cercando di indebolire il governo di Al Sarraj, che nella capitale ha la sede. L’Onu ha riferito che gli sfollati sono in continuo aumento e spinge per un cessate il fuoco.

Al momento non viene riportata nessuna vittima per il raid aereo compiuto, secondo fonti locali. Da qualche tempo una 40ina di deputati dell’Est erano tornati a riunirsi a Tripoli. Haftar per ora non ha avanzato richieste al governo di Al Sarraj, il conflitto non sembra vedere la fine.