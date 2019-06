Catania, in classe con motorino: denunciati due 19enni

Due ragazzi di 19 anni sono stati denunciati per essere entrati in classe con un motorino, accusati di interruzione di servizio pubblico. Ad effettuare la denuncia è stata la polizia di Catania, verso i ragazzi che sono iscritti ad un istituto superiore del capoluogo e che durante l’orario scolastico sono entrati in aula in motorino.

Secondo quanto riportato, i motorini erano accesi ed i ragazzi li hanno usati per muoversi all’interno dei locali. Inoltre sono state effettuate delle riprese social ed i video sono stati messi online poco dopo l’accaduto.

Il preside ha presentato denuncia alla polizia postale di Catania, che ha identificato i due giovani ed il video pubblicato online è stato poi rimosso. Ora bisognerà vedere quali provvedimenti saranno presi per i due ragazzi, entrambi maggiorenni, sia a livello penale che disciplinare all’interno della scuola.