Bambino morto a Mirabilandia, indagata la madre

Una svolta nelle indagini sulla morte del bambino di quattro anni, Edoardo Bassani, caduto e morto in una piscina a Mirabilandia, che porterebbe la madre ad essere iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo.

La madre stava tenendo l’interrogatorio come testimone, per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, quando è stata interrotta per alcuni fatti emersi che potevano portare a condotte penali. Successivamente la madre è stata indagata per omicidio colposo ed altre persone potrebbero essere iscritte tra gli indagati dopo la visione delle telecamere di videosorveglianza.

La Procura ha richiesto l’autopsia sul corpo del bambino, che potrebbe far capire meglio l’andamento dei fatti. Al momento gli inquirenti non hanno pubblicato le motivazioni per l’indagine a carico della madre, ma dovrebbe essere legata a qualcosa che la stessa ha dichiarato durante l’interrogatorio.