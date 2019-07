Bologna, incendio in un palazzo: un morto

Una persona è morta a seguito di un incendio che ha distrutto un edificio a Minerbio, in provincia di Bologna, un’altra persona sarebbe rimasta intossicata dai fumi che sono fuoriusciti dalla palazzina. La vittima aveva 64 anni ed abitava nell’appartamento dove è divampato l’incendio.

Non sono note le cause ufficiali del rogo, dalle prime ricostruzioni dei Vigili del fuoco, giunti sul luogo dell’incendio ed ora placato, hanno riferito come potrebbe essere stata una causa accidentale a dare inizio alle fiamme.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, che apriranno un fascicolo per stabilire come è stata possibile la distruzione di un’intera palazzina per un errore accidentale. Non ci sono indagati al momento e l’incendio non sembra essere di origine dolosa.