Roma, morto lo scrittore Luciano De Crescenzo

È morto a 90 anni lo scrittore Luciano De Crescenzo, che da anni soffriva di una malattia neurologica. Le cause della morte sono attribuite ad una polmonite, come riferito dai medici. De Crescenzo era un simbolo della cultura partenopea, scrittore, attore e regista, nella sua carriera ha scritto oltre 50 libri, vendendo 18 milioni di copie nel mondo (7 milioni in Italia).

Le sue opere erano state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 paesi, dove avevano avuto un discreto succcesso. Era considerato un “ingegnere filosofo“, alla base della cultura napoletana. Prese parte ad un film come attore con Sophia Loren e Luca De Filippo, il Sabato, domenica e lunedi di Lina Wertmueller, del 1990.

Negli anni successivi lavorò anche con Teo Teocoli, Isabella Rossellini e Renzo Arbore. Fece anche il conduttore televisivo, avrebbe compito 91 anni il mese prossimo.