Torino, poliziotti aggrediti durante identificazione: feriti alcuni agenti

Un’aggressione a Torino nei danni di una volante della polizia, che è stata accerchiata da decine di persone, per la maggior parte nordafricani, che volevano impedire l’identificazione di un coetaneo nigeriano di 28 anni.

La calma è stata riportata da una seconda volante che è giunta nel luogo dell’aggressione. La persona è stata poi arrestata ed alcuni agenti sono stati portati in ospedale feriti.

Le accuse per il nigeriano sono lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e per non aver fornito le proprie generalità. L’incidente è stato commentato dall’assessore alla Sicurezza della Regione, Fabrizio Ricca, oggi al centro delle cronache anche per lo striscione su Bibbiano, che ha invocato il pugno duro contro gli aggressori: “Non è tollerabile che bande di malviventi accerchino una volta della polizia”, ha spiegato ai cronisti.