Terrorismo, morto Hamza, figlio ed erede di Bin Laden

Come riferito dalla Nbc, citando tre funzionari degli Stati Uniti, Hamza bin Laden è morto, il figlio e potenziale erede dell’ex capo di al Qaeda. Le informazioni dovrebbero arrivare dall’intelligence americana, che ha diffuso la notizia.

I funzionari non specificano dove sia morto Hamza e nemmeno se sono stati gli Stati Uniti ad ucciderlo. Su Hamza bin Laden pendeva una taglia da un milione di dollari, messa a marzo proprio dagli Stati Uniti, dopo che aveva minacciato gli americani di vendetta per la morte del padre, avvenuta nel 2011 in Pakistan, da un commando dei Navy Seals.

Nel 2015 ebbe un ruolo invocando l’unità dei jihadisti in Siria ed invitanto a “combattere per la Palestina”. Dopo che fu ucciso Bin Laden, fu consentito a tre mogli ed ai loro figli di tornare in Arabia Saudita, ma non c’era traccia di Hamza. Le ipotesi lo davano in Afghanistan o in Siria.