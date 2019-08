Texas, sparatoria in un centro commerciale

Una sparatoria sarebbe in corso in un centro commerciale di El Paso, in Texas. Ci sarebbe una persona armata che ha aperto il fuoco, la polizia americana ha allertato la popolazione ad allontanarsi dalla zona degli spari.

Tre dipendenti della catena di supermercati Walmart si sono rifugiati in un ristorante all’interno del centro commerciale, dove si sono barricati insieme ad altre persone. Il titolare del ristorante ha dichiarato che le donne sembravano sotto shock ma non ferite.

“Non pensavamo di andarci così vicino – ha detto il titolare del ristorante – lo vedi sempre nelle news ma non pensi mai che può capitare a te”, ha spiegato ai cronisti.

La polizia ha già circondato il centro commerciale con mezzi ed elicotteri, mentre numerosi negozi sono stati chiusi.

Almeno 18 sono le persone che sono state colpite secondo i rapporti della polizia che si trova sul posto. Gli agenti hanno risposto al fuoco della persona all’interno del centro commerciale.

Active Shooter in area of Hawkins and Gateway East. Scene is still active avoid the area. RG limited information. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019