Hong Kong, sciopero generale: voli e treni fermi. Continuano scontri

La situazione ad Hong Kong è ancora critica, con lo sciopero generale che ha paralizzato il paese, con voli e treni fermi. La governatrice Carrie Lam ha giudicato “pericolosa” la situazione attuale, con la polizia che continua a “tamponare” i manifestanti, sempre di più nelle piazze.

Treni, metropolitane ed aerei fermi nell’ora di punta, come era stato annunciato dagli organizzatori dello sciopero generale, che arriva dopo un altro fine settimane di proteste.

“Hanno spinto la città in una situazione pericolosa, ma il governo intende garantire l’ordine pubblico”, ha dichiarato la governatrice Carrie Lam. La governatrice ha ribadito di voler rimanere in carica e spiegato che la situazione è poco gestibile anche da parte della polizia, che si trova di fronte migliaia di manifestanti.

Lo sciopero era stato organizzato su internet in una ventina di settori diversi, con i lavoratori che si sono messi d’accordo per effettuarlo nell’ora di punta, creando ancora più disagi. Linee della metropolitana ferme, treni in ritardo e voli cancellati, questo è il bilancio di uno sciopero generale che è sicuramente riuscito dal punto di vista di chi lo ha organizzato. Alle 10 ore locali, le 6 in Italia, già 230 voli erano stati cancellati, mentre altri avevano subito forti ritardi.

Migliaia di persone hanno aderito allo sciopero e fonti del governo hanno fatto sapere che molte persone avevano chiesto lunedì come giorno di permesso o congedo per malattia.

Centinaia di persone arrestate

Le proteste nelle strade continuano, solo oggi la polizia di Hong Kong ha arrestato 82 persone, lanciando lacrimogeni contro i manifestanti. Secondo i dati della polizia, da giugno sono stati lanciati mille lacrimogeni ed oltre 150 proiettili di gomma.