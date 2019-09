Partite Iva, obbligo della fatturazione elettronica per 2 milioni di forfettari

Il Governo Conte starebbe studiando per le partite Iva la possibilità di introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per due milioni di forfettari. Per le partite Iva fino a 65mila euro non è in discussione la cancellazione del regime forfettario, anche se il Governo vorrebbe apporre alcune normative aggiuntive per contrastare i comportamenti evasivi ed elusivi, da inserire nella riforma fiscale che è stata annunciata oggi, ma i cui dettagli ancora non sono noti. Per contrastare l’evasione fiscale una delle ipotesi è rendere obbligatoria la fatturazione elettronica per chi ha un’imposta agevolata al 15%, in conseguenza alla manovra economica dello scorso anno, voluta dalla Lega.

Due milioni di partite Iva coinvolte

Se si andasse in questa direzione, con il cambiamento del regime fiscale per chi è entrato con la normativa 2019 agevolata al 15%, molti cittadini potrebbero ritrovarsi a dover iniziare a fatturare in maniera elettronica. Chi era già nei regimi forfettari negli anni passati dovrebbe passare alla fatturazione elettronica.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’anno in corso si parla di circa 170mila partite Iva, il 51,3% di quelle aperte nel 2019 e che hanno deciso di approfittare del regime forfettario, mentre ce ne sarebbero 285mila che quest’anno sono passati dal regime ordinario al forfettario.

Possibili difficoltà per gli autonomi

Chi potrebbe avere alcuni problemi se passasse questa norma sono gli autonomi che operano in maniera singola, che si troverebbero a dover passare da un giorno all’altro al sistema digitale, con i software in commercio, a pagamento da diverse società, oppure dalla sezione “Fattura e corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Contrastare l’evasione dei non forfettari

L’introduzione di un regime forfettario al 15% ha portato alcuni comportamenti “elusivi” nella dichiarazione al fisco, perché alcuni operatori preferiscono scaricare alcuni costi su altri, in maniera tale da rientrare nel forfettario al 15%, che ha il limite ai 65mila euro.

Il taglio del nuovo regime forfettario al 20%

Annunciato dalla Lega ed in attuazione per il 2020, rischia di venire tagliato dal Governo Conte il “superforfait”, che riguardava le partite Iva tra i 65mila euro ed i 100mila euro. Per questi cittadini ci sarebbe stato un regime al 20%, a partire dal primo gennaio 2020, come previsto nella manovra di bilancio 2018.

Ma questa potrebbe essere una delle misure che non saranno confermate dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha parlato di conferme solo per il Reddito di cittadinanza e Quota 100. Difatti non è stata nemmeno inviata alla Commissione europea l’autorizzazione per il regime forfettario, cosa che sarebbe dovuta avvenire, se il Governo avesse in mente di introdurre la nuova norma dal 2020.

Il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, ha spiegato che comunque a tre mesi dall’attuazione della norma non sarebbe possibile ottenere il via libera della Commissione europea. Quindi una delle ipotesi è di non abolire il regime forfettario al 20%, ma non sarebbe comunque in vigore in quanto non presente l’autorizzazione della Commissione. In totale questa misura in tre anni viene a costare allo Stato circa 2 miliardi di euro, anche per questo il ministro Gualtieri potrebbe decidere di utilizzare questi fondi su altre misure.