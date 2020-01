Emergenza Australia, continuano gli incendi

Ci sono 40 gradi all’ombra, con i canguri che sono in fuga e molte zone che richiedono aiuti sostanziali. Le immagini sono impressionanti, con molte zone prese dai roghi e dal fumo che si solleva e copre letteralmente il sole.

Polemiche per i fuochi d’artificio

Ci sono state polemiche per i festeggiamenti del nuovo anno in Australia, considerati da molti poco opportuni visto il periodo e i disagi che sta vivendo la maggior parte della popolazione.

Arrivano navi militari

Il Governo ha inviato aiuti anche con mezzi dell’esercito, per cercare di evacuare la popolazione intrappolata nelle zone colpite dagli incendi, soprattutto le spiagge del Nuovo Galles del Sud, uno dei luoghi più colpiti dai roghi. Le fiamme non sembrano diminuire, in un’emergenza che va avanti da parecchie settimane e che non sembra volersi fermare, anche aiutata dalle alte temperature stagionali.