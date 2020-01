Roma, suicidio in metro A: morta 15enne

Una ragazza di 15 anni è morta oggi nella metropolitana linea A di Ponte Lungo, dopo essersi gettata sui binari all’arrivo del treno. Il convoglio era diretto verso Battistini, con i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto, insieme ai soccorsi. Secondo quanto riferito dalle autorità, la ragazza sarebbe uscita di casa per andare a scuola, ma successivamente è stata ritrovata morta all’interno della metro A.

La polizia ha aperto un fascicolo, con l’ipotesi attuale che è quella del suicidio, ma gli agenti stanno portando avanti le indagini per capire la dinamica dell’accaduto. Sono al vaglio degli inquirenti anche le registrazioni delle telecamere della metro A di Ponte Lungo, che verranno analizzate per capire meglio come sia potuto succedere. La metro A è stata temporaneamente sospesa su quella linea, per poi essere riaperta intorno alle ore 14.30.