Terremoto in Indonesia, allarme Tsunami

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia, creando panico tra la popolazione per un rischio Tsunami che potrebbe colpire il Paese. Secondo quanto rilevato dall’Ingv, (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’intensità del terremoto è stata di 6.4 di magnitudo, alle ore 7.05 italiane, mentre in Indonesia erano le 14.05. L’epicentro ha avuto una profondità di 20 chilometri ed è stato rilevato nella Sumatera del Nord, a largo dell’isola di Simeulue.

Per ora le autorità non hanno dichiarato ufficialmente l’allarme Tsunami, ma vista la vicinanza con la terraferma e l’intensità che ha avuto la scossa, sono stati messi in pre-allarme i soccorsi. Il terremoto non ha provocato danni o vittime, secondo quanto riferito dai media locali. Molta gente si è riversata nelle spiagge, per la paura di crolli di edifici in seguito alla scossa.