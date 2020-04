Gualtieri: “Naspi sarà prorogata di due mesi”

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha spiegato alcune delle misure economiche previste nel prossimo decreto Aprile, a sostegno dei redditi di alcuni che hanno perso il lavoro e per le colf e le badanti. “Ci sarà una proroga di 2 mesi della Naspi a favore di chi ha il sussidio di disoccupazione in scadenza”, questa la posizione di Gualtieri. Inoltre ci sarà un assegno per le colf e le badanti che non hanno potuto lavorare in queste settimane, a causa della crisi da coronavirus.

Gli annunci sono arrivati in audizione sul Def appena varato, che ha confermato un deficit per il 2020 di oltre 10 punti, con 55 miliardi di scostamento per quest’anno ed una stima di caduta del Pil di 8 punti. “Si tratta di una manovra espansiva che non si è mai vista dal dopoguerra ad oggi”, ha detto Gualtieri.

Nel 2021 il Def prevede una ripresa del Pil: “Abbiamo inserito una valutazione prudenziale sul valore della ripresa, a marzo ed aprile ci sarà il calo peggiore per il Pil”, questa la posizione del ministro sui conti pubblici. Confermata anche la revoca dell’Iva sulle mascherina e sostegni ai Comuni per fronteggiare la crisi da coronavirus.